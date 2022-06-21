Nike Air Zoom Alphafly NEXT％ 2將於7月15日起陸續上市。（Nike提供）

運動風潮逐漸盛行，不僅運動員注重強化裝備機能性，就連大眾也嚮往運動時更省力、舒適。adidas Golf在今年下半年將發布全新 CODECHAOS 22 鞋款，讓球員在揮擊時產生更強的地面連結性與支撐度，將無釘鞋推向嶄新高度； Nike全新的Alphafly NEXT％ 2則為突破馬拉松和長距離路跑的性能極限而生。

adidas Golf CODECHAOS 22 系列鞋款透過突破性的輪廓設計，於足部關鍵熱區提高大底的覆蓋高度，另精準的 TWISTGRIP 無釘系統也擴大至前腳掌及足跟部位，帶來更全面的高度抓地力。結合多層紡織布料與PU薄膜，創造優異防水表現。首發鞋款涵蓋了灰色、白色及黑色三款限量配色，並於 adidas.com、全球部分零售門市及授權經銷通路限定販售；預告特殊大地色系款式將陸續開賣。

Nike全新Alphafly NEXT％ 2的設計目標在突破馬拉松和長距離路跑的巔峰表現，著重升級跑鞋的結構讓各類跑者在馬拉松和長距離路跑中獲得更好的穩定性和平穩的腳感，由全掌ZoomX泡棉、全掌弧形碳纖維板和雙重Zoom Air氣墊組合而成，為奔跑提供了推進力、輕盈感和支撐性，該鞋款將於7月15日起陸續上市。