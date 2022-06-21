國資圖今年首度結合棒球及籃球運動，推出「閱讀x運動」活動，由中信兄弟棒球隊明星一壘手許基宏與中信特攻人氣球星魏嘉豪代言。館長劉仲成今天表示，閱讀是疫情期間最好的精神食糧；運動是提升免疫力最佳的方法，呼籲民眾「喜歡閱讀、一起反毒、愛上運動、健康幸福」。

國資圖連續7年與中信銀行舉辦「閱讀全壘打」活動，今年首度串聯棒球、籃球推出「閱讀x運動」，首波活動由棒球先發，自6月28日起至8月7日止，民眾借閱書籍即能兌換中信兄弟主場球票；10月起則籃球助攻，民眾完成任務即獲贈中信特攻主場門票，預計將送出逾1萬4000張球票。

「閱讀全壘打」推動迄今，足跡遍布全台17縣市、119所圖書館，逾91萬人次參與。今年活動主題為「人生教練學」，昨天舉辦活動記者會，教育部常務次長林騰蛟、中市文化局長陳佳君及運動局長李昱叡、中國信託金融控股公司暨中國信託銀行行政長高人傑、中信育樂董事長陳國恩等人出席。

陳國恩指出，「閱讀全壘打」讓籃球、棒球不只是運動，更能發揮社會影響力，帶給台灣更多正能量，中國信託支持體育產業，將運動做為公益引擎，「閱讀全壘打」更串連閱讀、運動、反毒，鼓勵民眾與閱讀、運動零距離。

劉仲成表示，「閱讀全壘打」去年獲得全民最愛閱讀活動3項榜首，成為異業結盟典範，目前全球仍受疫情影響，閱讀是最好的精神食糧；運動是提升免疫力最佳的方法，希望民眾能「喜歡閱讀、一起反毒、愛上運動、健康幸福」