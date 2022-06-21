先期轉運站軟硬體建設已完成，將有9家客運、27條路線班車服務，7月暑假起試營運。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

因應蘇花改通車，花蓮縣政府歷時2年新建客運先期轉運站，軟硬體設備大致完工，今天進行測試站區相關功能，預計7月試營運，初期有國道、公路及市區客運9業者進駐、27條路線班車服務，可望提升縣內公共運輸與聯外系統接駁的服務量能。

花蓮轉運站今天進行試營運前的功能測試，縣長徐榛蔚偕建設處長鄧子榆視察，徐榛蔚針對無障礙設施、牌面友善化、無障礙人士行的動線提出改善建議，提醒務必嚴格把關站體內外相關設施安全性。

建設處長鄧子榆表示，花蓮轉運站6月底要完成場站的使用執照取得，7月初將有客運業者陸續進駐，並展開為期3個月的試營運，期間會針對各項設施及服務的使用持續做滾動檢討。

配合花蓮轉運站完工，原國民八街車流主要為國聯一路轉往國興一街或國興一街轉往國聯一路，車輛數不多，可由鄰近之國民十街替代；目前初步規劃，大客車自國聯四路進入轉運站後，從國民八街駛出，目前規劃統一右轉往國聯一路，再依路線分別左轉往北或右轉往南；如遇連續假期及出站班次較多時，則另行機動引導車輛左轉國興一街疏流。

花蓮轉運站，將設置13個上下客月台，另包含公共設施廁所、座椅、哺乳室、飲水機等、施客服務系統，有時刻表、動態班次資訊顯示、旅運資訊播報廣播等)、安全管制系統、水電機房等相關設施等。