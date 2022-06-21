護理行業求才若渴，台南敏惠醫護管理專科學校期待培育更多人才。（敏惠醫專提供／張毓翎台南傳真）

台灣面臨高齡化浪潮，且疫情之際，更凸顯醫護行業的重要，台南敏惠醫護管理專科學校護理科去年提供445個名額，即便疫情為招生作業帶來些許不便，不過依舊滿招。校方表示，衛福部日前提出「全民健康保險住院整合照護試辦計畫」，由醫院安排照護人力，聘請「護理佐理員」，未來期能配合產業需求，推展護理佐理員的專業培育。

敏惠醫專護理科主任林韋君指出，去年招生季適逢疫情嚴峻，相關招生活動得縮小規模，學校轉往加強線上資訊的傳播，以及藉著校友們協助介紹推廣下，去年護理科全數滿招，進一步了解後，大約有十分之一的新生，是想與姐姐或哥哥同校而來念，還有約十分之一則因為親朋好友是敏惠的校友，受他們推薦介紹來就讀。

被問到是否有學生因疫情有感而發，想投入護理？林韋君笑說，「可能有，但目前沒有聽說」，畢竟15歲就能了解未來志向的國中生，仍是少數。她觀察這2年來，念護理科的同學，多數是自己有興趣，或聽從親友建議來就讀，反倒疫情因素，也接觸過家長擔心相關風險，不放心讓孩子從事護理工作，不過多數還是很樂見孩子踏上護理之路。

敏惠醫專校長葉至誠說，因應看護人力不足，衛福部提出「全民健康保險住院整合照護試辦計畫」，學校期待未來能協助醫院進行人才培育，減輕醫療院所的負擔，另外隨著人口高齡趨勢，學校以護理為基礎，發展幼兒保育科、長期照顧與健康促進管理科、牙體技術科和美容保健科，培育相關專業人才，符合現今社會需求。