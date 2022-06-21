韓國在星期二於南部海岸的一個小島上，發射他們的國產太空火箭「世界號」(KSLV-II, Nuri)，這是該型火箭的第二次發射，並且取得成功。幾個月前，世界號的首次發射期間，在高空後續點火失敗，衛星未能進入軌道。

美聯社報導，一些專家說，北韓十幾年來持續的彈道飛彈、太空火箭試射，促使韓國下決心要具備太空衛星發射技術，可以建立天基監視系統，也具備更大的彈道飛彈關鍵技術，可有效嚇阻北韓的蠢動。

下午 4 點，位在韓國南部全羅南道高興郡的「羅老宇宙發射中心」，進行世界號火箭的性能驗證，這款3節火箭全高47.2公尺、直徑3.5公尺，可將1.5~2.6噸的載荷送到300~800公里的太空軌道。全程電視直播，現已確定衛星成功進入預定軌道。

在去年10月的首次發射中，世界號火箭的發射初期都很順利，也達到700公里的預期高度，但是在最後一階段，火箭的第三節發動機點火時間比計劃提前，使得後續推力不足，衛星沒有進入軌道。

在這一次的發射成功後，韓國將擠身成為世界上第 10 個，具備太空火箭技術，可將衛星送入太空的國家。

韓國是世界第10大經濟體，在世界市場上，半導體、汽車和智慧手機都有相當出色的成績。但是太空開發計劃上，落後於中國大陸、印度和日本。

韓國自 1990 年代初就具備人造衛星的製作技術，但是全部的發射任務都必須委託其他國家來進行， 2013年，韓國首次從本土成功發射了一顆衛星，但那枚稱為「羅老號」的運載火箭，其第一節是由俄羅斯人製造的，因此也不算完整的自製。

韓國計劃在未來幾年，再進行4次世界號火箭的發射任務。還有向月球發射探測器的計畫。

為避免北韓的敵對，韓國科學技術政策研究所名譽研究員李俊根特別表示，世界號火箭是純粹的太空火箭，很難作為彈道飛彈，因為它使用的液體燃料必須保持在極低的溫度下，而且極易揮發，要發射時才開始裝填。不過，太空火箭技術與彈道飛彈技術本就是一體兩面，韓國的澄清也只是例行公事而已。