後疫時代加上暑假即將到來，國旅市場逐漸回溫，各家業者紛紛卯足全力搶攻市場。漢來飯店即日起至7/14推出「迎解封暑假早鳥住房專案」，凡在7/14之前入住雙人精緻客房一晚即加送一晚再贈送1000元漢來美食餐飲券，只要5,660元，第二晚可使用至12/30，每房均含兩客海港自助式早餐，並可免費享用健身房和露天泳池。

漢來副總陳素娟表示，最近客人詢門電話比以往增加2成多，感受到國旅需求市場已經開始發酵，漢來飯店推出暑假早鳥住房方案買一晚送一晚再送1000餐飲券，優惠搶先在7/14前訂房的民眾。

陳素娟指出，此專案是漢來飯店搶攻暑假市場歷年來最大優惠，7/14前入住雙人精緻客房即再送一晚，第二晚可用到12/30，專案價只要5,660元，還加贈漢來美食餐飲券1000元，比業界買一送一還要划算。而為了讓民眾暑假玩得更盡興，專案禮遇非常豐富，包括特別安排漢來甫裝修完成的全新精緻客房，大家可以體驗智能語音管家~小美犀的魅力；另外專案包含四客價值2,200元的海港自助式早餐，以及加贈1000元美食餐飲券可直接使用飯店全館13家中、西、日式餐廳，同時也提供露天泳池和健身房設施使用。

45樓層高的漢來大飯店將高樓層好視野的位置都留給飯店客人，居高臨下直接俯瞰大高雄全景，而近來高雄網路熱搜的亞洲新灣區與高雄流行音樂中心正好鄰近飯店，只要路程5分鐘即可輕鬆抵達，再沿著港灣往西步行還可連接駁二與鹽埕老街，暑假即將到來選擇入住五星漢來即可輕鬆玩樂高雄。