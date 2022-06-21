食神經典畫面中的水上餐廳「珍寶海鮮舫」近年因為疫情影響結束營業，遲遲找不到新的經營者接手，在14日脫離香港避風塘的托運過程中遭遇風浪，不慎在中南海沉沒，消息一出，不少香港藝人及民眾都粉粉表示不捨。

「珍寶海鮮舫」是香港著名旅遊景點之一，過去電影“無間道”、“食神” 都曾經到此取景，相當風光，如今卻沉入海底，讓人不勝唏噓。

其實早在2013年就曾傳出珍寶海鮮舫經營出現問題，業主想方設法希望可以重現餐廳過去風光，偏偏還遇到新冠肺炎搗亂，雪上加霜，迫於無奈，業主只好在2020年先暫停營業，尋求其他轉型機會。但由於一直沒能找到合適的營運單位，只能無奈的一直停泊在南區黃竹坑深灣。

過去香港立法會議員曾經發動聯署，希望香港政府可以出手將珍寶海鮮舫轉型成文物古蹟，但香港政府當時以「古物古蹟條例」中沒有涵蓋船隻的理由拒絕。

今年6月業主決定先將海鮮舫托離香港，前往東南亞進行維修，卻遇到強風大浪將整艘船隻翻覆沈入海底。由於沈船地點水深超過1000公尺，打撈工作遇到極大難題，但所幸沈沒過程中沒有造成任何人員傷亡。

沉船消息傳出後，在網路上引發熱議，不少知名人士也在粉絲團、微博上表達不捨。許多網友也留言表達「太唏噓也太戲劇性了...」「這地方是90年代電影的重要回憶」「覺得和香港的命運是驚人的相似，曾經那麼的風光，如今。。。唉 」