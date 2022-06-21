和泰車(2207)周二舉行股東常會，110年度盈餘分派案，每股配發現金股利新台幣20元，以周二收盤價587元計算，現金殖利率3.4%。除息交易日為7月8日，最後過戶日為7月11日，停止過戶期間為7月12日至7月16日，除息基準日為7月16日，現金股利擬定自111月7月27日起發放。

和泰車完成董事改選案，一般董事全數連任，新任名單為和泰車董事長黃南光、常務董事黃志誠、董事張世英、和裕投資董事長林麗華、Shanghai Ho-Yu (BVI) Investment Co., Ltd.董事黃文瑞、車美仕董事長蘇純興、金山貿易董事長蘇晶、和泰興業董事長蘇一仲、和泰興業董事蘇利永、長源汽車董事長柯濬源、豐田自動車株式會社長沼一生；獨立董事一席變動，新任名單為蘇錦夥、吳師豪、李朝森。董事會選任董事長，由黃南光續任。

展望111年，在內需消費動能回溫、國內外廠商持續投資台灣、以及全球數位轉型趨勢延續等內外需挹注之下，預料將持續給予經濟支撐力道，且受惠於汰舊換新貨物稅補助延長至115年1月以及國旅需求旺盛因素可望持續活絡；不過在全球晶片荒問題仍未見明顯緩解的情況下，預計111年台灣汽車總市場規模為46萬台。公司將持續追求創新蛻變，提供超越顧客期待的產品與服務，並強化集團價值鏈，全力達成小型車銷售21連霸、商業車銷售蟬聯第一紀錄。