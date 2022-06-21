「標準生技」位於台中北區一心市場對面，是一棟3樓半的透天民宅。（馮惠宜攝）

位於台中北區一心市場對面「標準生技」遭立法院國民黨團爆料前身是小藥局，4月底拆下招牌改為生技公司並很快就取得進口快篩試劑EUA，對此原藥局老藥師表示，他做了40年退休，現在兒子接棒改做生技公司，一切合法，不會做不合法的事。

國民黨立委萬美玲指出，「標準生技」原本是藏身傳統市場對面的小藥局，4月29日突然拆下招牌，改成現在的標準生技公司，且5月11日提出申請，5月20日就拿到EUA。她也質疑，一家4月29日才設立的公司，短短不到22天時間，竟可以在一周內的工作天取得EUA。

實際走訪設在台中北區三民路三段「標準生技」是一棟三樓半的透天厝，就位於一心市場對面，裏頭陳列櫃空無一物，自稱是自宅主人的一名鍾先生坐在裏頭，他拒絕接受採訪，並三度強調，一切都是合法的，他們不做不合法的事。

據鄰居指稱，該透天厝原本是正光藥局，因老藥師年邁今年4月才向衛生局、健保署申請歇業，由於是自宅，藥師兒子也申請成立「標準生技」，大家原本也不知道生技公司要賣什麼，現在生技公司包羅萬象很多，有聽說會賣賣快篩試劑，但要再過幾天才會到貨。

其隔壁韋倫眼鏡行店長施正倫表示，他在這開店超過10年，老藥師在這也開藥局超過10年，藥師一家做人不錯，過去開傳統藥局和鄰里互動都好，也未曾傳過和客人有什麼糾紛，4月底藥局才拆下招牌成立生技公司，只聽說是兒子接手。