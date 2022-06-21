受新冠肺炎疫情影響，旅人從都市轉往山林、海邊等空曠處旅遊，全世界都興起一股露營風潮，而我國內旅遊市場蓬勃發展，亞洲訂房網AsiaYo觀察到，近期露營在旅遊市場中異軍突起，AsiaYo因此在2022年將台灣露營市場列為發展核心之一，推出寵物、親子、海景、奢華、露營車等露營產品，打造國內最完善的露營旅遊整合平台，提供旅客更優質的旅遊選擇。

AsiaYo行銷長游棨元表示，AsiaYo主打分眾特色旅宿的平台，不論是親子民宿、海景旅宿、還是包棟住宿、寵物旅宿、特色露營等，滿足各種不同的住宿訂房需求。自疫情爆發以來，露營的搜尋量有翻倍的成長，自2022年初以來，AsiaYo在全台灣合作的營區數量在半年內多了約50％。

AsiaYo針對特定客群推出不同的遊程專案，提升媒合露營市場的供需，業績也在半年內成長了超過400％，目前露營系列的商品大約佔品牌總營收的30％，可見市場有極大的前瞻性。

AsiaYo指出，不用自帶任何裝備的奢華露營最受消費者喜愛，可以輕鬆體驗大自然的美好，又能入住類飯店等級的帳篷，免除了許多風吹日曬的辛苦，目前將帶來國旅市場一種嶄新玩法。