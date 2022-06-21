浩宇生醫(6872)下午舉行法說會，預計將在6月22日以每股參考價35元登錄興櫃，公司專注於兩大核心技術平台「聚焦式超音波系統」及「治療導引輔助系統」。董事長陳正博士表示，公司正式掛牌進入公開資本市場，挾此巨大的研發能量與頂尖技術，尋求投資人支持邁向國際市場。

浩宇生醫在2022年6月7~10日，在加拿大多倫多舉行的第21屆國際超音波治療研討會(ISTU)上，以NaviFUS系統發表的4項成果。其中難治型癲癇臨床治療，由台北榮總神經內科主任尤香玉提出NaviFUS用「神經調控」方式治療臨床一期癲癇病人的報告，這是全球首次於SCI Epilepsia（癲癇）期刊刊出超音波具有在癲癇治療潛力臨床試驗完整分析結果，目前也正在進行二期臨床試驗的收案。

復發性膠質母細胞瘤(rGBM)臨床治，由林口長庚神經外科陳科廷醫師提出正進行臨床二期(合併Avastin治療)初步結果，為全球首項以超音波開啟血腦屏障遞送Avastin大分子藥物之臨床研究發表，影像分析與無惡化存活期都顯示出這項治療的潛力。

長期癲癇動物行為改善研究，則由台大朱伯駿博士聯合浩宇生醫與Stanford大學Dr. Robert Fisher團隊共同合作開發超音波抑制癲癇臨床前評估，現階段已證明聚焦式超音波在抑制癲癇具有長效性外，也利用行為以及影像評估證實超音波具有神經保護效果。 即時監控治療效果技術發表，由浩宇研發團隊林享慶博士介紹結合目前Avastin臨床試驗已經使用的「血腦屏障打開」能量控制技術外，進一步引入「被動影像」的開發，屆時NaviFUS可同時觀測聚焦聲壓在頭顱後的能量分布情況，讓監控技術更全面到位。

浩宇生醫所開發的超音波3D手術「NAVIRFA 納維爾針具追蹤系統」，日前雙雙通過美、臺兩地FDA核准上市，積極進軍肝癌消融手術市場。旗艦產品NaviFUS的臨床試驗，除在國內同時有三項臨床試驗進行外，也將陸續在美國史丹佛大學及澳洲墨爾本等地開展臨床試驗。