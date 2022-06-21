各國致力降低碳排放、推廣新能源之際，氫能源成為受到矚目的交通動力來源，大陸近期在氫能源的研發上也有所斬獲。更重要的是，大陸傳統上倚賴重工業發展的「鐵鏽地帶」省分，因氫氣供給較充分，有望轉身成為新能源時代的「金色地帶」。

俄羅斯衛星通訊社報導，大陸發改委3月發布《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年）》，首次明確氫能源是未來大陸能源體系的重要組成部分。專注汽車產經新聞報導的陸媒《車文驛》副主編李青認為，從國家能源安全角度來看，氫能源會成為重要的能源戰略之一。

李青表示，中國汽車市場自2018年進入成熟飽和階段，未來的消費將以增購或換購為主，因此對汽車產品的要求越來越高，加上環保意識的日益加強，技術更先進、性能更好、更加綠色環保的氫能源汽車，將成為高階消費者關注的重點。

氫能源是國際公認的終極清潔能源，能實踐零碳排放，發展前景可期。但氫氣的生產來源不穩定，成為大陸推廣燃料電池汽車的一大阻礙。

李青分析，由於氫能儲存及運輸技術要求較高、難度較大，因此對氫能源汽車的營運方式應先聚焦「區域」發展，再以點帶面。由於氫氣是鋼鐵冶煉中的重要副產品之一，在傳統煉鐵工業發達的東北三省可以發揮優勢、實施「就地取材」的氫能發展策略。這除了能逐步擴大氫能源汽車的推廣，也能讓發展進入遲滯階段的「鐵鏽地帶」省份，有望轉身成為新能源時代的「金色地帶」。

另據陸媒報導，近期大陸在氫能源動力的研發上有所斬獲。本月初，由一汽解放自主設計研發的大陸首款重型商用車缸內直噴氫氣發動機，成功點火並穩定運行。月中，中國重汽與濰柴動力聯合發布大陸首台商業化氫內燃機重卡。此外，金通靈科技集團一個13.2億大項目即將在東北三省動工，打造該地最大氫能源基地。