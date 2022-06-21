宅男女神郭書瑤(瑤瑤)是演藝圈童顏巨乳代表，近年來朝影視圈發展獲得肯定，晉升實力派演員，而她平時常會透過社群分享生活點滴，近日她曬出一張坐在海邊放空的美照，吸引大批網友點讚。

郭書瑤近日曬出在海邊放空的美照，只見她背靠著岩石，雙眼凝望遠方，看上去相當愜意，而她穿上白色無袖上衣，貼身設計讓她渾圓美胸曲線都看光，下半身看起來像下衣失蹤，白皙美腿一覽無遺，讓網友看了全暴動。

「美人配海景就是搭」、「瑤瑤好辣」、「漂亮美麗可愛」。郭書瑤演藝事業跨足唱歌、影視、主持等，都有亮眼表現，平常不吝於分享好身材的她，之前穿著運動內衣爬象山，沿途欣賞台北夜景，還被同行閨蜜楊晴拍下辣照，讓網友都直呼太辣了。

不過已單身2年的她，之前受訪被問到感情的事，她也坦言雖然身邊親友都積極幫她介紹對象，但她表示：「且走且看，把自己過好比較重要」。而她最近勤練舞技外，也開始籌備全新音樂作品，直呼「今年（新歌）一定會生出來，絕對會讓大家很驚豔。」