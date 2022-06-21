基隆市今日新增589例，確診數為本島各縣市最低，市長林右昌表示，基隆最早走出疫情，已逐步恢復正常生活，近日防疫工作重點是，加速為長者、孩童接種疫苗。

基隆市今日確診數589例，其中外縣市通報106例，佔18％；若以年齡別區分，以25至34歲最多，有140人、占23.77％，35至44歲次之，有99人、占16.81％；至於75歲以上長者有26人、65至74歲有38人、6歲以下有31人。

林右昌說，市府從昨日起，一連5天安排長者在各區進行第四劑疫苗集中施打，截至今日中午，列冊1萬1722人，實際施打8800人，施打率75％；此外，市府也開始入校進行兒童莫德納第二劑接種。

目前本市居家隔離人數共313人；基隆市COVID-19專責病房總計237床，已收治117人、空床120床，空床率50.6％；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症54名、中症16名、輕症26名；部立基隆醫院，重症0名、中症3名、輕症16名；三總基隆分院，中症2名；礦工醫院，無收治。