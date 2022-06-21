盧秀燕下午接受媒體聯訪問及屯區捷運(紫線)可行性報告送審，強調會努力讓各捷運路線期程確定，尤其藍線早日報准開工更是她與市民最大的盼望。（中市府提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市屯區捷運(紫線)計畫可行性研究報告已於20日提報中央審議。（交通局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市屯區捷運(紫線)計畫可行性研究報告已於20日提報中央審議。（交通局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市政府全力推動捷運路網，屯區捷運（紫線）昨已送中央審議，台中市長盧秀燕21日主持市政會議時強調，要打造「交通任意門」低碳城市，不讓只有一條捷運的中捷賠錢；下午接受媒體聯訪時再度強調，希望早日將各捷運期程路線確定，尤其期盼捷運藍線盡速報准開工，讓捷運十字路網早日成形。

台中捷運綠線已經正式營運通車滿周年，藍線環評初審已通過，關係到北屯、太平、大里、南區等行政區的屯區捷運紫線可行性研究報告，昨也已提報中央審議。

盧秀燕說，台中市努力完成中部的第一條捷運路線，但路線只有一條，註定賠錢，中捷路線通車1年來，比起其他城市已經算是賠最少的，期盼萬事俱備的藍線能早日報准開工，讓台中捷運十字軸線早日成形，不僅是她個人、也是所有台中市民最大的盼望與期待。

盧秀燕下午出席台中共享單車突破1100站暨導入YouBike電輔車記者會時，被問及紫線送審，她說在上任前夕藍線延伸至太平被腰斬，紫線也受影響遲未定案，如今終於傳出好消息。

盧秀燕指出，整個台中捷運路網規畫持續進行中，藍線環評通過後，只等行政院核定就可開工；藍線延伸到太平及紫線的可行性報告也都完成，正報部核定中，台中是一個大城市，市府一定會把相關期程與路線確定後，編列相關預算並開工。

交通局長葉昭甫指出，屯區捷運整合捷運綠線、藍線及機場捷運(橘線)，相關工程界面，市府皆已審慎評估考量，後續也將全力爭取可行性研究盡快核定，早日啟動綜合規畫、完工啟用，完善台中捷運路網。

交通局表示，屯區捷運可行性研究自2018年啟動，盧團隊上任後定案，20日提送交通部審查，計畫內容包含屯區捷運環狀線及捷運藍線延伸太平二段，透過屯區捷運環狀線連接捷運綠線，搭配十字交織的機場捷運、捷運藍線及捷運藍線延伸太平段，形塑更便利的一日都會生活圈。