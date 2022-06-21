最豐富武俠內容手遊《放肆武林》即將與著名的國產RPG遊戲《幻想三國誌》，於6月24日展開首次的大型聯動活動，幻三歷代中的三位知名女角色，將聯手跨越時空來到江湖之中，加入龐大的俠客陣營。而同時遊戲內也將開啟S3賽季「天命化星」，超多的精彩內容以及好康活動，都將順勢登場，眾家俠客們可要把握這難得時機囉！

《放肆武林》X《幻想三國誌》橫跨時代的悸動

《幻想三國誌》，是知名的國產RPG大作，遊戲以三國時代為背景，衍生出許多江湖兒女英雄的動人故事。幻三到目前一共推出五代遊戲，創造出許多讓玩家喜愛的經典女角色。在這次的聯動活動中，其中三位也將跨越時空，來到放肆江湖之中展現風華。

幻三歷代三大女角 化身武功高強俠客

「神仙湖．姬霜」 來自幻三1

陰陣營俠客，於聯動上線首週登場。此次聯動版本中將成為最強術士，每當使用必殺絕技「鬼王招來」時，即可召喚鬼王來到戰場，使所有敵方俠客恐懼2秒，被恐懼的敵人將無法發動攻擊。

「幽研島．沈嫣」 來自幻三2

全新元陣營俠客，緊隨而來入陣江湖。此次聯動版本中，化身超強輔助，釋放大招「葵風沐雨」時，即可為己方全體俠客施加恢復效果，為其恢復200%攻擊力的血量，更有驅魔之雷助戰破敵！

「飛虹劍．蘇袖」 來自幻三4

元陣營俠客，聯動活動第三週登場。面如芙蓉，風姿綽約，極富正義感，對任何妖魔鬼神之事十分鐵齒。每當釋放「落雪天寒」技能時，都會對周圍大範圍內的敵人造成傷害，盡顯女將軍風采。

超豐富聯動活動 幻三新俠客即將入陣

而在聯動期間遊戲內也會舉辦多樣活動，讓玩家能獲得更多好康，以及有更多機會可獲得幻三女角色們化身的新俠客。目前規劃有【莊內尋密】、【名劍現世】、【劍冢地宮】、【日曆】、【聯動成長禮】等搭配活動舉辦，內容非常的豐富有趣，幻想三國誌的代表俠客們，正在等著你來爭取獲得！此外也要提醒各位玩家們，這三位幻三俠客，只能在聯動期間內獲得，本次聯動時間預計至7月30日為止，大家絕對要把握時間參與！

S3賽季「天命化星」開啟 更多玩法內容加入

在本次聯動開啟之後，《放肆武林》遊戲內也即將在數日內進入全新的第三賽季－天命化星。本次新賽季也開放了新的俠客、系統玩法以及活動，都是玩家們不容錯過的內容。

「靈鷲宮．劉異」靈犬聽令，御箭出擊

靈鷲宮．劉異：陰陣營俠客，將在新賽季第一週登場。靈鷲宮是一個功能較為全面的神射，也是陰系現行版本唯一神射，他主打控場和持久戰，配合靈犬攪亂陣型，降低敵人攻速，並增加己方的攻速和自己攻擊力，越到戰鬥後期越能凸顯靈鷲宮強勢之處。

全新俠客「靈鷲宮．劉異」S3賽季同步登場

「天命化星」系統玩法再添新

在內容的部分，本次更新也推出了新的系統以及玩法，並且新賽季開始第1日至第7日也會有搭配賽季活動，讓玩家能玩到好領到滿。其中最讓俠客們有感的為「天命化星」系統。天命化星系統將俠客分為十四個星辰，俠客達到彩五品階、經脈突破至圓滿且羈絆等級滿15級時可使用天命石開悟天命，同時開啟天命被動技能。同一星辰下開悟天命的俠客，可將自身一定比例基礎屬性共享給同組其餘開悟天命俠客。同一星辰下每開悟一位俠客，俠客可開放的天命被動技能越多。

隨著遊戲首次的大型聯動《放肆武林》X《幻想三國誌》盛大展開，再加以全新賽季開啟，遊戲中可說邁入了一個全新的紀元。更多有趣的玩法、好康的活動都將一一推出，俠士們也請隨時關注遊戲官方粉絲團，掌握最新訊息喔！