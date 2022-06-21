猴硐貓村是新北市著名觀光景點，日本長野縣動保團體千曲貓會本月12日特別邀請新北市動保處跨國連線，以線上論壇方式介紹貓村街貓照護經驗，動保處分享管理猴硐貓村經驗給日本的溫泉區旅館業者參考，透過交流街頭動物和平共處議題，推廣友善動物觀念。

千曲貓會表示，台灣與日本都有流浪動物的問題，協會2018年創立以來，已協助千曲市街頭超過600隻貓隻絕育，也與當地溫泉自治聯合會對街頭動物進行管理，但過程中遭遇民眾投訴、反對，因在文獻資料中發現台灣猴硐貓村貓咪與住民共存帶動經濟的成功案例，故邀請新北市動保處舉辦跨國線上論壇。

獸醫師松木信賢表示，日本動物收容所尚未實施零安樂死，雖然長野縣撲殺數相較日本各地較低，但民眾投訴卻是增加，居民無法接受街頭貓造成生活環境上影響。新冠肺炎後疫情期間，希望能比照台灣貓村讓街貓成為日本溫泉在地特色，有助於長野縣溫泉區產業發展。

溫泉旅館業者片桐女士表示，貓與住宿客的交流正是貓旅館魅力的所在，現在住宿客幾乎都是為了貓來，增加不少回頭客。葛城女士則說，原本對當地街貓並沒有特別觀感，但店內4隻招牌貓吸引不少旅客慕名而來，在疫情影響下貓旅館特色也吸引了不少國內遊客。

動保處分享，猴硐貓村目前有198隻貓並設置貓公所籌備處，人員隨時巡查貓村狀況，如有生病或需醫療的貓咪會帶回由動保處獸醫治療，每周固定時間進行消毒，並與當地店家、志工合作誘捕絕育，打晶片及疫苗。貓公所籌備處也設置貓咪認養小棧，經評估合適後，協助完成寵物登記送養，幫牠們找到新家。

動保處表示，新北市是友善動物城市，猴硐貓村居民與街貓共存成為國際知名景點，獲日本團體青睞受邀分享貓村經驗，透過這次會議讓國外民眾了解並接納住家附近街頭動物，而非一昧驅趕，歡迎民眾到貓村欣賞貓咪外，也可以到貓公所籌備處內與貓所長硐鑼燒互動。