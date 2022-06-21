香港民意研究所今（21日）發布一份總結香港市民身份認同感的調查報告，結果顯示，「香港人」的身份認同感跌至2017年6月以來近5年新低；但與此同時，18至29歲青年自稱為「中國人」的比率只得2％，仍然沒有起色。

據香港01報導，香港民意研究院今年5月31日至6月5日，由真實訪問員隨機抽樣以電話訪問1000名18歲以上香港市民。數據顯示，市民對「香港人」身份認同感繼續排行第一位，有7.77分（10分為滿分），但分數比半年前的調查下跌0.17分，創5年以來新低。其後依次為「亞洲人」、「中華民族一分子」、「世界公民」、「中國人」和「中華人民共和國國民」。

調查同時發現，對比起半年前，受訪者對於「中華民族一分子」、「中國人」及「中華人民共和國國民」身份認同感均顯著上升，分別上升0.41分、0.38分及0.43分。

不過，調查同時以年齡劃分結果，提供「香港人」、「中國人」、「香港的中國人」、「中國的香港人」4個選項，發現在18至29歲組群中，自稱為「香港人」的比率達76％（所有年齡總體比率為39％），比過去兩次調查都有所上升；自稱為「中國人」的比率只有2％（所有年齡總體比率為18％），與過去數次調查結果相若。