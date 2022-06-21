新埔鎮115線道20日晚發生疑似機車自撞護欄車禍，消防局救援人員架梯下到約4米深邊坡，將 身亡的林男抬上路邊。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣新埔鎮清水里往桃園楊梅區的115線道，20日晚發生疑似機車自撞護欄車禍，消防局新埔分隊到現場救援時，發現18歲李姓男子OHCA，送往楊梅天成醫院急救仍不治，當時李男身分不明，找到機車車主稱該車借給2人騎乘，消防人員再回現場，在案發地下方約4米深邊坡，發現18歲身亡的林姓男子。

新竹縣消防局表示，20日晚上8點半，獲新埔鎮清水里汶水坑10鄰73號前115線道磚窯附近發生車禍案件，報案人稱現場有1人受傷倒臥在路上，新埔分隊到場救援時，發現1名年輕男子已OHCA，就近送往楊梅天成醫院急救仍告不治。

由於男子身分不明，處理員警在晚上9時40分許致電新埔分隊，指詢問機車車主知得機車借給李男和林男2人騎乘，確認送到醫院的是李男，院方檢查出李男PCR陽性，CT31.9。

警方懷疑林男可能受傷還在現場，新埔分隊據報再回現場，在護欄下約3、4米深的邊坡發現林男也OHCA，無法接觸，調派支援後在現場架梯將林男抬上路邊，送醫不治。這起車禍發生原因正由警方調查中。