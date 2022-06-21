台北海大攜手IPSA推活動，有機會獲得IPSA明星流金水。（台北海大提供）

台北海洋科技大學跨國與日本文青保養品牌IPSA流金水聯手創作空瓶環保裝置藝術，於全台SOGO百貨巡迴辦POP-UP展覽的空瓶製品再造大受好評，不只負責IPSA公關公司驚呼連連，就連百貨櫃姐都讚嘆，猛誇學生們的巧思。

林威克、莊雅雯教授是主持這次計畫的台北海大創新設計學院知名教授，他們為了讓台灣學生發光，主動牽線實踐大學與普林斯頓高中一起協力完成空瓶回收、院校合作裝置藝術計畫，甚至大方把百萬經費平均給大家好好創作，一心替環保發聲。

這次台北海大參與製作學生包括黃信強、游茵婷、賴巖隴、劉學旻、鄭琬陵、顏翊宸，作品是利用IPSA流金水產品空瓶可再生成、分解等特性，結合學校特色，以時下運動「衝浪」為概念，創作「減廢再生」反思海洋汙染以及為大海發聲，讓瓶子說出海洋真正的故事。

IPSA源自拉丁文的「ipse」，代表「自我、自主、自發」，誕生於1980年後期，是致力於探索肌膚真實的美，秉持著再生循環的設計準則傳達自發性美麗意識的品牌。這次6至8月舉辦的AQUA PLAY ART 流金快閃屋巡迴活動，展出三校行動裝置藝術的展覽募集超過8000個空瓶，相當受歡迎。