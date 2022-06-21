國立史前文化博物館閉館兩年後即將重新營運，台東縣政府也在兩年前與史前館合作，投入6600多萬元經費，整合史前館後花園、康樂車站前廣場及幸福住宅公園，讓以史前館為重心的生活圈，成為更舒適的親子共遊空間，幸福住宅再升級，可望於10月完工。

台東縣長饒慶鈴今天會同史前館館長王長華視察康樂車站廣場、幸福住宅旁綠地、史前館後花園之整合工程，饒慶鈴表示，為了讓幸福住宅幸福再升級，縣府史前館及台鐵攜手，爭取前瞻基礎建設競爭型計畫，自今年1月起開始動工，目前進度過半，尤其是史前館花園部分進度超前許多，有利於史前館開館準備。

饒慶鈴指出，工程將如期於10月完工，除了讓康樂站前廣場煥然一新，提供更好的服務設施以外，綠地部分有兒童自然遊戲場域、滑步車跑道、考古沙坑等，史前館後花園則可以提供親子休憩空間， 將來整個區域就是1個很棒、很適合遊憩的大公園。

王長華則表示，博物館是為社會而存在，史前館能夠結合地方需求，特別是300戶幸福住宅居民，是非常好的事情，史前館再造工程剩下最後1哩路，希望藉由史前館前草坡的開放空間及後方的史前花園廣場，讓該館除了探訪內部的台灣歷史文化、族群交流等內涵外，外部則是親子共遊空間。

另外，史前館將於本月25日推出「特展搶先看」局部試營運，開放多功能空間、第1、2特展室，採預約進場，但原訂8月開館時程= 因消防等工程影響，可能延後開館。