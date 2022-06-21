雲林縣麥寮鄉有超過200名農漁民歷代使用國有土地，面積超過100公頃，卻受限於法規未能合法承租，麥寮鄉公所21日表示公所與國有財產署合作，由公所核發「土地使用時間證明」，協助農漁民向國產署取得合法租約，以利日後辦理養殖、耕種登記，一旦遭遇天然災害，便能獲得政府救助。

麥寮鄉後安、許厝、三盛、中興等村落，有許多世代使用國有土地的民眾，其土地原本是先人代代相傳，但台灣光復後政府辦理土地總登記，許多土地使用者並未辦理登記，以致土地被登記為國有，形成民眾占用國有土地情形。

麥寮鄉長蔡長昆表示，為讓鄉親們能合法租用國有土地，公所與國產署合作，由公所核發「土地使用時間證明」，目前已協助農漁民取得合法租約逾165件，讓農漁民可以合法享有水權、天災救助等相關權益，更安心養殖及農作。

蔡長昆說，許多農漁民早就想合法租用國有土地，但一直無法提出「土地使用時間證明」，證明在1993年7月21日前即實際使用國有土地，如今藉由公所的協助取得證明後，便可申請租用國有土地，呼籲還未辦理租用者盡速到公所辦理。

國產署雲林辦事處指出，承租國有土地雖須繳交租金，但未承租而使用國有土地，政府仍會依規定收取「使用補償金」。租用國有土地等於是與政府訂契約，在法律上比較有保障，未來若有機會也能優先承購。

農漁民提到，如果沒有取得土地承租權，就無法申請養殖或農耕登記，因此失去了許多應有權益，承租後一旦遇到天然災害，便能獲得救助，可減少一些損失，長期而言，對於提升競爭力也有幫助。