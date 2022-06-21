日本女星新垣結衣憑清秀長相及精湛演技擄獲眾多粉絲，她在《月薪嬌妻》中的表現風靡所有戲迷，被封為「國民老婆」；雖然她去(2021)年與星野源結婚，令不少網友大喊心碎，但女神地位仍不可動搖。今(21日)臉書粉絲專頁「MANSUN's電影音樂清單」貼出新垣結衣18歲的照片，長髮覆蓋下的嫩臉富含膠原蛋白，讓粉絲們感嘆時光飛逝。

新垣結衣出生於沖繩那霸，身高169公分體態修長，她早在13歲就出道，17歲演出電視劇《東大特訓班》開始受到關注，之後在《父女七日變》、《王牌大律師》等劇表現備受肯定；2016年的《月薪嬌妻》（《逃避雖可恥但有用》）則奠定她的第一女神地位，雖然後來她跟男主角星野源結婚，令不少網友崩潰喊心碎，但仍是所有戲迷心目中的「國民老婆」。

今(21日)臉書粉專「MANSUN's電影音樂清單」貼出她2006年時18歲的照片，昔日的披肩長直髮造型，搭配放下襯衫的百褶裙，水嫩肌膚多了幾分青春氣息，與剛滿34歲的她雖相差了16年，但辨識度極高的她始終氣質迷人。粉絲們看見照片紛紛留言：「膠原蛋白」、「妹子無誤！」、「國民老婆太正了吧！」，可見「Gakki」（結衣的暱稱）即便已身為人妻，人氣依舊不減。

新垣結衣18歲的嫩臉被稱富含膠原蛋白。（圖／取自臉書@MANSUN's電影音樂清單）

新垣結衣早在演《月薪嬌妻》前已經是「國民老婆」。（圖／取自臉書@MANSUN's電影音樂清單）

最近知名動漫《間諜家家酒》（SPY×FAMILY）人氣正夯，即將趁勢推出真人音樂劇，有不少動漫迷好奇真人角色將會由誰出演，近日各主角票選前三名出爐，妻子「約兒」的第一名人選就是新垣結衣。此外，2007日劇《父女七日變》日前宣布確定翻拍，由19歲新演員飯沼愛飾演女兒川原小梅，爸爸川原恭一郎則由曾演出《大叔的愛》的真島秀和演出，將復刻新垣結衣與資深演員館廣在經典原作中的爆笑親情互動。