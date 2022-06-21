觀光局宣布，20日起，取消旅客參加旅行團須接種第3劑疫苗的限制，未施打3劑疫苗之旅客，可用48小時內之快篩陰性證明代替，盼能提升觀光業。

政策一出，旅行業者和民眾都反彈，業者認為，只有減少入境隔離天數才能提升出國旅遊意願，取消疫苗限制只有利於國旅；民眾則批評，「這是（旅行社）要錢，不要別人的命」、「錢都旅行社賺，傳染風險卻要全民承擔」、「到底還要再毒死多少人」。

但觀光財可不只有旅行社賺，而是全民都賺，觀光局曾推估，2020年來台旅客只剩137萬人次，年減1050萬人次，觀光產值因此衰退超過3700億元，這還不包括出境旅客狂減的衝擊。

國人常去的新加坡、馬來西亞目前都已經開放旅國境旅遊，取消入境檢疫限制，即提供2劑疫苗接種證明，入境免檢、免隔離。

立宇資本管理顧問公司執行長張書瑋剛從星馬回台，他發現，國境開放後，兩個國家機場、購物中心、酒吧、飯店的人潮開始恢復，相關收費也開始調升。

舉例說，疫情前，台北與吉隆坡的直航機票往返是7千至9千元，但現在已經調漲到1.7萬至1.8萬，而華航的每周直航班次已由1班增至2班，7月還將增至3班；乘客人數也大幅增加，像去年6月，張書瑋往返吉隆坡時，一班飛機大約只有20名乘客，現在已經增至70多人。

秉持「危機入市」的想法，張書瑋去年離開台灣某房仲公司，在沙巴投資經營兩家觀光旅館，其中一家The Luma Hotel Kota Kinabalu，今年年初才開業，之後每個月的業績和住房人數都暴增一倍，6月份入住率已達7成。

張書瑋分析，與新加坡以國際旅客為主的市場不同，馬國的觀光旅館目前以國旅客人為主，這是因為國際疫情還有疑慮，加上出境機票太貴，大部分馬國人還是選擇到住家附近的觀光據點旅遊；展望未來1、2年，亞洲的國際旅客還是以鄰近國家為主，過去沙巴主要國際客源是中國和韓國，隨著兩國逐步開放出境遊，未來榮景可期。