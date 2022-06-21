國票金(2889)今天舉行線上法說會，雖然上半年面臨升息導致債券部位大幅上揚，國票金指出，國票去年適時調整風險部位，在升息趨勢下也使得投資價值浮現，下半年將掌握利率波段高點回補債券，拉升資產部位收益率。

國票金前5月稅後淨利7.77億元，每股盈餘0.26元，每股淨值11.48元。至5月31日資本適足率134.09％，雙重桿比率122.11％。

子公司國票前5月稅後淨利8.68億元。在自保業務方面，以開發綠能發電業及投資業等面向為主軸，持續調整結構、提高利差。2021年因持續提升自保餘額及促請較高利差客戶動用，加以利率維持低檔，自保日均餘額及利差均呈增加趨勢。總計前5月自保日均餘額成長至1307億元，但中央銀行3月升息1碼，平均利差下降至117.69bp。

2021年隨聯準會寬鬆貨幣政策退場，國票大幅減持外幣債部位101億元至219億元，存續期降至4.95年以規避利率風險。國票認為，美國聯準會日前升息3碼，下半年可能再升息7碼，但美債殖利率曲線倒掛，債券市場已經反映FED升息，使得未來經濟衰退機率增加，壓抑殖利率大幅上升。目前除旅遊外，整體消費能力下降，金屬價格也同步下滑，也可能壓縮利率再上升。國票估計，美國10年期公債殖利率高點落在3.5～4％，不至於突破4％，國內金融業普遍在10年券到3.5％以上都會進場建置部位。因此，在今年度債券利率大幅上揚，已逐步浮現投資價值，有利國票回補高利率債券，5月底外幣債部位為252億元。

2021年鑑於台債利率徘徊於歷史低點，國票調降台債部位至7年新低710億元，存續期3.06年以保持調控彈性。今明兩年債券陸續屆期近1/3，可伺機回補高利率部位增強收益。

國票金也積極投入綠能授信，為首家參與太陽能電站專案融資的票券公司，2017年起以綠能產業為授信業發展目標，國票綠能產業承作額度及動用餘額，由2019年底85.69億元及34.1億元，至今年5月底158.39億元及80.29億元，成長幅度分別為85％及135％。

國票金轉投資樂天國際銀行，今年前5月稅前虧損2.59億元，存款金額149.56億元，放款金額4.66億元。今年強化樂天生態圈合作並擴大異業策略聯盟，看好疫後國人赴日旅遊商機，有機會透過樂天生態圈帶來更多客戶。