大陸反電信網路詐騙法草案二審稿21日提請十三屆全國人大常委會第三十五次會議審議。草案二審稿擬規定，因從事電信網路詐騙活動受到刑事處罰的人員，移民管理機構可以決定自處罰完畢之日起6個月至3年不准其出境。

根據中新網引述草案二審稿明確指出，任何單位和個人不得非法買賣、出租、出借電話卡、物聯網卡、銀行帳戶、支付帳戶、互聯網帳號等；不得為非法買賣、出租、出借的上述卡、帳戶、帳號等提供實名核驗幫助。對經設區的市級以上公安機關認定的實施前款行為的單位、個人和相關組織者，以及因從事電信網路詐騙活動受到刑事處罰的人員，可以採取限制其有關卡、帳戶、帳號等功能和停止非櫃面業務、暫停新業務、限制入網等措施。

而針對涉電信網路詐騙人員的出境措施，草案二審稿規定，對來自電信網路詐騙活動嚴重的特定地區人員或者前往電信網路詐騙活動嚴重的特定地區人員，不具有合法、真實出境事由，出境活動存在重大涉詐嫌疑的，移民管理機構可以決定不准其出境。因從事電信網路詐騙活動受到刑事處罰的人員，移民管理機構可以決定自處罰完畢之日起6個月至3年不准其出境。

此外，草案二審稿也對違法罰款幅度作調整，明確非法製造、銷售、提供或者使用專門或者主要用於電信網路詐騙的設備、軟體的，或者從事相關涉詐支持、幫助活動的，沒收違法所得，由公安機關或者有關主管部門處違法所得1倍以上10倍以下罰款，沒有違法所得的，處50萬元人民幣以下罰款；情節嚴重的，由公安機關並處15日以下拘留。