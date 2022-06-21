特斯拉總裁馬斯克今日在卡塔爾經濟論壇表示，美國將出現經濟衰退，其實這不是他第一次表示美國會面臨經濟衰退危機，早在今年5月17日就有媒體報導，馬斯克在參加論壇中表示，美國可能已經出現經濟衰退現象，而這現象會持續長達12至18個月之久。

而據路透日前報導，馬斯克在本月初就有告知特斯拉的高階主管，他對經濟有“超級”不好的感覺。在公司發展的部分，馬斯克認為，供應限制是公司最大的阻力，遠高於其他汽車製造同業的競爭。同時他也表達，將在未來三個月內裁減10%的受薪員工，總員工人數大約會減少3.5%。

除了公司治理方面，馬斯克個人私生活也是精彩萬分，除了與緋聞女友的新戀情受到關注，今日（21日）根據路透社報導，馬斯克的兒子塞維爾．亞歷山大．馬斯克，在今年四月向加州聖塔蒙尼加的洛杉磯郡高等法院提交申請，要放棄他的姓氏，更換新名，同時將性別從男性改為女性。至於為何要改名換姓，賽維爾表示，他不再與父親生活，也不希望透過任何形式與父親產生聯繫，報導傳出後，至今馬斯克媒體辦公室都還沒有做出任何回應。