台中國家歌劇院藝術總監邱瑗今年4月展開第二任期，她除原任副總監汪虹外，再邀請熟稔國際交流及策展的鄢繼嬪擔任副總監，女力鐵三角齊心打造「一座人與藝術共生的劇場」。邱瑗今天表示，「人」是歌劇院最大的資產，除挹注資源陪伴藝術創作者與劇場工作者，也賦予大膽試驗、自由揮灑創意運營的空間。

有音樂、戲劇雙主修背景的邱瑗在2018年6月接任歌劇院第二任藝術總監，曾擔任國家兩廳院及國家交響樂團執行長，領導風格著重「以人為本」。

邱瑗4年來，優化歌劇院設施與服務，為藝術創作者與工作者打造跨域創作、實驗、實踐與展演平台、也為民眾打造了「一座藝術與生活的劇場」，藉由多元沉浸、體驗式的參與，翻新中台灣的藝文生活。

邱瑗表示，汪虹擅長資源整合、跨部門協調，將持續推動藝文紮根；鄢繼嬪兼具視覺及表演藝術學養，發揮跨文化協作、策展經驗，拓展歌劇院與國際之交流、連結。希望歌劇院團隊大膽試驗、自由揮灑創意運營的空間，讓更多的中部年輕人願意返鄉服務。

「跟台中結緣很早，有很深的情感跟淵源，算是回娘家」鄢繼嬪曾駐美工作10年，近年回國任職於文化部文化交流司。她分享2017年首次踏入歌劇院時的感受表示，第一印象是「精緻卻溫暖」，經多年與歌劇院團隊接觸、交流，認為年輕場館的專業度不輸國外的大小藝文機構。

鄢繼嬪表示，「希望把台灣最好的帶到國際、把國際最好的帶到台灣！」她期待為歌劇院注入更多元的觀點與刺激、帶來具有更多可能性的作品，讓歌劇院成為一座令國人驕傲、願意擁抱的劇場。