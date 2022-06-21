美股假期休市，但歐洲股市走高，配合道指期貨亞洲盤造好，以及加密貨幣回升，港股21日急升近400點，連升三日累漲逾700點。

恒指開盤漲101點，報21,264點，升幅曾收窄至12點，見21,175點全日低，但道指期貨在亞洲時段持續走強，港股升幅擴大，半日升302點。午後曾急升400點，見21,564點全日高位。收盤接近全日高位，收報21,559點，升395點或1.87％，重上10日線（21,377點）。

國指升149點或2％，報7,549點。科指升102點或2.2％，收4,760點。大盤全日成交1,193.62億港元。

阿里巴巴升1.3％，報105.8港元，成交居首有59.26億港元。成交第二大是騰訊，升2.8％，報381港元。阿里健康急升12.1％，為表現最佳藍籌。

中電發盈警，料中期將綜合虧損，收盤急跌7.1％，連跌12日，為表現最差藍籌。