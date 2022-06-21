屠體運輸至肉品市場，由中肉公司進行屠體評級拍賣、分切加工、批發等相關作業。（台中市政府提供）

6月14日及21日供中肉公司員工進行屠體評級教育訓練。（台中市政府提供）

台中肉品市場長期存在異味、噪音、汙水等嫌惡問題。台中市政府農業局說，為改善在地居民生活品質，台中市肉品市場股份有限公司推動原址轉型活化，去年終止活豬拍賣及屠宰業務後，將配合商業區招商開發，推動屠體評級交易拍賣，及分切、加工、冷鏈倉儲及批發零售等業務，中肉公司21日進行屠體評級教育訓練，盼藉此讓員工更了解現代化屠體科學。

農業局指出，目前委由國立中興大學制訂屠體拍賣評級制度的相關規範及標準作業，未來中肉公司執行屠體拍賣等相關業務，上游端可與養豬場、HACCP屠宰場合作，在屠宰場將毛豬屠宰、進行屠體評級後，將屠體運輸至肉品市場，由中肉公司進行屠體評級拍賣、分切加工、批發等相關作業，後續再由承銷人或相關通路團體於下游端銷售或加工。

為培養從事屠體評級人才，中肉公司與大安肉品市場合作，由大安區肉品市場提供場地及屠體，6月14日及21日供中肉公司員工進行屠體評級教育訓練，藉由理論說明、實地觀察及量測等課程，實際了解屠體評級制度的科學化基礎，並累積其實務經驗；後續將由中肉公司每日派員至大安肉品市場，持續測量屠體數據並加以記錄，供未來屠體評級交易推行使用。

農業局強調，未來屠體拍賣制度將可使肉品交易更公平、合理、衛生，提升營運效率， 畜產產業可以邁向更現代化發展，同時透過改善屠宰場設備及培植屠體評級相關技術人員，推動一貫化的冷鏈系統和行銷體系，以提升國產豬肉的安全、衛生與品質。