中國公民盧克涉嫌在非洲國家馬拉威以金錢誘騙兒童拍攝影片，要求他們用中文喊出強烈的種族歧視口號，並將拍成的影片在網路出售。經外媒調查曝光後，該男子還指控有其他剝削孩童行為，經馬拉威當局通緝後，盧克已在尚比亞遭警方逮捕。
綜合外媒報導，來自中國大陸的男子盧克（Lu Ke，音譯）在非洲國家馬拉威誘騙當地兒童，以中文喊出種族歧視口號，並拍成影片在網絡販售。其變態行徑經《英國廣播公司》（BBC）調查報導予以曝光後，盧克遭馬拉威當局通緝並於尚比亞落網。
根據BBC取得的畫面顯示，一群非洲男童圍繞在板子邊，在不明白中文字句意思的情況下，異口同聲念出「我是黑鬼、智商低」等充滿種族歧視的句子。而影片背後的主導者，就是來自中國被稱男童們稱為「叔叔」的男子盧克。他以每天0.5美元的代價要求這些男童們在鏡頭前表演，錄製祝賀或自嘲影片，並將這些影片在中國社交平台出售，最高售價達70美元。非洲孩童若不依其意思演出，甚至會遭到暴力對待。
事件曝光之後驚動當地及中國政府，馬拉威當局對盧克發佈通緝，隨即在尚比亞遭到逮捕，馬拉威警方已尋求引渡盧克使其受審。馬拉威外長藤博（Nancy Tembo）在推特上發文譴責盧克的行為，指控這些影片令馬拉威國民感到「厭惡、不尊重和深深的痛苦」。
中國駐馬拉威大使館在推特發文撇清稱，這些影片是在2020年拍攝，但此舉引來更多網友批評。大使館隨後又發出聲明表示，「馬拉威的華人社區對種族主義表達了強烈的譴責」。大陸外交部非洲司長吳鵬表示，過去的幾年中國一直在打擊這些非法網路行為，未來將繼續打擊這種種族歧視視頻。
研究非洲政治的學者馬泰克加（Ralph Mathekga）對外媒表示，中國長期以來有歧視非洲人的紀錄，但在一帶一路的經濟影響力下，非洲各國政府往往不願正視這類問題。在中國與非洲的關係中，中國從來沒有在人權和種族關係上被問責。
根據當地新聞網站《馬拉威24小時》報導，馬拉威大學兒童權利中心（UCRC）預計在當地時間21日上午10點於首都利隆圭發起抗議行動，反對中國公民剝削和虐待馬拉威兒童，遊行的終點站為當地中國大使館。兒童權利中心主席曼赫瓦茲（Comfort Mankhwazi ）表明，這場示威活動目的是確保政府將犯人繩之以法，並確保受害者獲得賠償，同時這場抗議活動做為宣傳，喚起民眾重視在馬拉威、非洲地區乃至全球範圍內兒童遭多重侵犯的事實。
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