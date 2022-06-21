中國公民盧克涉嫌在非洲國家馬拉威以金錢誘騙兒童拍攝影片，要求他們用中文喊出強烈的種族歧視口號，並將拍成的影片在網路出售。經外媒調查曝光後，該男子還指控有其他剝削孩童行為，經馬拉威當局通緝後，盧克已在尚比亞遭警方逮捕。

綜合外媒報導，來自中國大陸的男子盧克（Lu Ke，音譯）在非洲國家馬拉威誘騙當地兒童，以中文喊出種族歧視口號，並拍成影片在網絡販售。其變態行徑經《英國廣播公司》（BBC）調查報導予以曝光後，盧克遭馬拉威當局通緝並於尚比亞落網。

根據BBC取得的畫面顯示，一群非洲男童圍繞在板子邊，在不明白中文字句意思的情況下，異口同聲念出「我是黑鬼、智商低」等充滿種族歧視的句子。而影片背後的主導者，就是來自中國被稱男童們稱為「叔叔」的男子盧克。他以每天0.5美元的代價要求這些男童們在鏡頭前表演，錄製祝賀或自嘲影片，並將這些影片在中國社交平台出售，最高售價達70美元。非洲孩童若不依其意思演出，甚至會遭到暴力對待。

"It’s very painful. We struggle to raise our children and somebody comes and uses them as a business."#BBCAfricaEye and #BBCEyeInvestigations expose how a Chinese video-making industry is exploiting African children to produce racist videos.



Full film: https://t.co/IIQGD7r5vE pic.twitter.com/9xChBC7lJM — BBC News Africa (@BBCAfrica) June 13, 2022

事件曝光之後驚動當地及中國政府，馬拉威當局對盧克發佈通緝，隨即在尚比亞遭到逮捕，馬拉威警方已尋求引渡盧克使其受審。馬拉威外長藤博（Nancy Tembo）在推特上發文譴責盧克的行為，指控這些影片令馬拉威國民感到「厭惡、不尊重和深深的痛苦」。

中國駐馬拉威大使館在推特發文撇清稱，這些影片是在2020年拍攝，但此舉引來更多網友批評。大使館隨後又發出聲明表示，「馬拉威的華人社區對種族主義表達了強烈的譴責」。大陸外交部非洲司長吳鵬表示，過去的幾年中國一直在打擊這些非法網路行為，未來將繼續打擊這種種族歧視視頻。

China has been cracking down on unlawful online acts in the past years and will continue to do so. The Embassy will closely work with the Malawi side and see to it that this unfortunate issue be properly addressed.https://t.co/4xSv6B2sKG — Chinese Embassy in Malawi (@ChinaEmbassy_MW) June 16, 2022

研究非洲政治的學者馬泰克加（Ralph Mathekga）對外媒表示，中國長期以來有歧視非洲人的紀錄，但在一帶一路的經濟影響力下，非洲各國政府往往不願正視這類問題。在中國與非洲的關係中，中國從來沒有在人權和種族關係上被問責。

根據當地新聞網站《馬拉威24小時》報導，馬拉威大學兒童權利中心（UCRC）預計在當地時間21日上午10點於首都利隆圭發起抗議行動，反對中國公民剝削和虐待馬拉威兒童，遊行的終點站為當地中國大使館。兒童權利中心主席曼赫瓦茲（Comfort Mankhwazi ）表明，這場示威活動目的是確保政府將犯人繩之以法，並確保受害者獲得賠償，同時這場抗議活動做為宣傳，喚起民眾重視在馬拉威、非洲地區乃至全球範圍內兒童遭多重侵犯的事實。