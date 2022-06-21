大陸外交部發言人汪文斌21日主持例行記者會。針對「五眼聯盟」正在蒐集和編造證據，計畫炮製一系列中國對西方開展「政治滲透」的謠言，以詆毀中國的國際形象，汪文斌表示，有關國家必須對此作出解釋。

「說到『政治滲透』，美英等國向來駕輕就熟。」 汪文斌指出，美國打著「自由、民主」旗號，在東歐、中亞、中東、拉美等地策動「顏色革命」、製造地區動盪，藉以實現自身地緣政治目標。

汪文斌說，美國作家威廉·布魯姆在《民主：美國最致命的輸出》一書中指出，二戰結束以來，美國試圖推翻50多個外國政府，粗暴干涉至少30個國家的選舉。美、英等國政客同「反中亂港分子」頻繁勾連，美國糾集「五眼聯盟」國家通過發表聯合聲明等方式，對香港事務指手畫腳，美國民主基金會充當美國政府「馬前卒」和「白手套」，多次干預香港政治議程，企圖把香港變成對中國大陸顛覆滲透的橋頭堡，這些事實世人人盡皆知。

汪文斌稱，美、英等國對中進行滲透、干涉的同時，又對中國倒打一耙，暴露出其根深蒂固的「冷戰思維」和意識形態偏見。有關國家以「防滲透」為名，對同中國進行正常交流合作的人士進行政治迫害，製造「寒蟬效應」，使麥卡錫主義死灰復燃，不僅嚴重損害這些國家同中國的雙邊關係，更助長了國內的種族歧視和仇恨言行。美國發起的所謂「中國行動計畫」、英國一些反中議員成立的所謂「中國研究小組」，都是這方面的代表。

汪文斌表示，近日媒體曝出台灣當局花了大把美元購買同美領導人「通話」、以及同美高層官員交往等機會，不知道這些在「五眼聯盟」眼裡算是什麼？中方敦促有關國家停止政治滲透，停止散布涉中虛假訊息，停止不擇手段對中遏制打壓。