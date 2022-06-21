台灣女優吳夢夢日前接受BBC專訪，被冠上「台灣第一女優」封號，未料爆出頭銜之爭，謎片導演圤智雨認為女優娃娃（翁雨澄）才擔得起此殊榮，娃娃也控吳夢夢向影片平台施壓，導致她片子不能上架，粗估月損失20萬，吳夢夢則回擊娃娃「不惜踩著我往上爬」，火藥味頗濃厚。今（21日）吳夢夢再發文喊話「我以後要說自己是第一」，並PO出養眼的身材照。

吳夢夢和娃娃為台灣第一女優的頭銜掀起戰火，心情疑受影響，21日凌晨在IG透露：「半夜做惡夢 睡不著怎麼辦」，而入寢前她PO一張穿比基尼、高跟鞋的火辣自拍照，大呼：「高跟鞋真D（的）讚，直接拉高我46身的比例」，也有感而發地表示：「繼續謹慎小心，勤勤墾墾的做人吧，雖然只能吃下喜歡控肉的小眾市場，控肉的好吃，其他人是不能理解的，繼續緩慢的減肥，努力的打拚，總會有人可以看見我不懈的態度。」最後，吳夢夢用自嘲的方式自我勉勵：「我以後要說自己是第一，第一胖哈哈哈哈」。

許多粉絲看完這篇文章，紛紛留言打氣：「夢夢是最棒的，我想正是因為妳一直一直都那麼努力，才會不斷銜接到跨領域的案子，非常敬佩。」、「你的努力大家都看的見，加油」、「哇塞，我沒看錯吧！怎瘦那麼多，雖然喜歡肉肉的妳，但變瘦也變健康了！要瘦的健康唷」、「身材正了很多」。