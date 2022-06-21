運勢命理網站「知命命理」分享，面相會顯示一個人的命運，其中鼻子代表了一個人的進取心、意志力和財運的好壞。如果山根平直小巧，鼻型正、鼻翼小，鼻頭圓、山根高，鼻子長、鼻頭翹，鼻頭大又不見鼻孔，都是屬於有福的鼻型，此生注定有事業、有貴人，吃穿不愁，非常有福。

▍1.山根平直小巧

如果左右鼻翼和鼻頭飽滿，山根平直，這就是有福之相。擁有這類鼻相的人，待人和善，性情溫和，天生家庭條件好，有兄弟幫忙，或有祖業可繼承，中年鴻運當頭，可成就一番事業。晚年身體健康，生活富足，兒孫滿堂，非常美滿。

▍2.鼻型正、鼻翼小

如果鼻型正、鼻翼小，那麼此人就屬於大器晚成、後福無窮的命。中年後財運大增，富貴榮華享用不盡。有此鼻相的人性格好勝，能成就大事業。年輕時也許會辛苦些，不過到中年後就會時來運轉，財運顯現出來。建議有此類型鼻子的人，不要太早創業投資，可先累積人脈和經驗，時機一到便可發達。

▍3.鼻頭圓、山根高

如果一個人山根下豐滿突起，側面看猶如駝峰，擁有此類鼻相的人意志力強，做事有始有終，能累積很好的名聲和威望，會是了不起的人物，一生貴人不斷，能受人提攜、扶持，可在事業攀上高峰。

▍4.鼻子長、鼻頭翹

鼻子長的人一般都做事認真，習慣深思熟慮，很少會遭遇失敗。鼻頭翹的人很招人喜歡，做事有耐心和毅力，非常講義氣，有很多的朋友。鼻子長、鼻頭稍稍隆起與面部整體結構協調，擁有這類鼻相的人，乃是少有的富貴之相，命中財運和貴人運極佳。

▍5.鼻頭大不見鼻孔

鼻頭大，鼻樑挺直，正面不見鼻孔，這類鼻相是名利雙收之相，擁有這類鼻相的人很有福氣，總能趕上幸運的事，能聚財，會有很多的錢財，心思靈巧有才華，常得貴人相助，成為行業翹楚。

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