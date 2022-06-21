新竹地檢署與新竹縣警察局為淨化選前治安，從14日到20日自辦選前掃黑專案行動，專案掃蕩天道盟同心會、三環幫等暴力幫派組織，逮捕李姓、蕭姓及巫姓等人為首犯罪幫派首要及成員共28人到案，有效打擊不良幫派分子，展現維護治安決心。

警方搜證發現，竹東地區有天道盟同心會李姓成員為首的環保蟑螂集團，為牟取幫派不法暴利，低價收購裝潢廢棄物後，再隨意傾倒於私人土地，且安排同夥把風、盯哨，企圖躲避警方查緝。

縣警局刑事警察大隊報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦，並結合各分局及環保局共組專案小組，兵分多路執行拘提、搜索行動，逮捕李姓主嫌等16人，並查扣其不法所得。

此外，竹東分局去年9月發生以舞龍舞獅挑戰公權力案，涉案人業經查獲並判決有罪定讞，事後發現有三環幫份子在現場參與散布相關影片，當時因證據不足無法送辦，專案小組在長期蒐證後，終將以巫姓及蕭姓為首的三環幫12名成員逮捕到案。

縣警局表示，本次專案不僅是針對幫派成員本身的暴力行為，更要澈底斬斷整個幫派背後不法利得，也呼籲民眾如遭受幫派暴力侵害或發現棄置廢棄物等情事，應立即向警方報案，警方將秉持犯罪零容忍的立場與強力打擊取締的決心，與民眾共同守護新竹縣美麗家園。