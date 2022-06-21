日本自衛隊稱3艘中方軍艦20日繞航日本附近海域

單是近4天來，日本自衛隊就追蹤到至少4艘中方，還有16艘俄羅斯軍艦繞航日本本島和其他離島。這看來類似去年中俄艦隊聯手，共同巡航日本的行動。

據《動力》（The Drive）網20日報導，日本防衛省在發布的聲明中說，中方055型和052D型驅逐艦，還有903A型綜合補給艦在太平洋向南航行到本州島西方。而日本防衛省公開的航圖顯示，舷號102的055型驅逐艦「拉薩」號、舷號120的052D型驅逐艦「成都」號、舷號902的903A型綜合補給艦「東平湖」號、舷號794的815A型東調級電子偵察船「天狼星」號6月12 —20日在附近海域航行。

除了中方海軍的活動外，日本自衛隊19日也公開了5艘俄羅斯軍艦穿越沖繩和宮古島間海域，從菲律賓海進入東海的聲明。而和去年10月中俄10艘聯合艦隊繞航日本不同的是，這次兩國的活動未必有直接關聯。

Burst of Chinese, Russian naval activity tracked in waters around Japan:https://t.co/lVGEg8ihNo — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) June 21, 2022

而就算中俄海軍行動沒有關聯，但仍大大展現了有能力在日本周圍，還有太平洋區西端其他地方進行這類軍事行動的能力。分析指出，儘管表面上這些行動是為了各式演習，但並不難看出，它們可能意在向日本當局傳遞訊息。

自從日本公開表達支持台灣後，美國在日本多數和自衛隊共用的空軍和海軍基地很可能在兩岸爆發衝突時，成為中方攻擊的目標。而俄羅斯2月全面侵略烏克蘭後，東京提供烏克蘭武裝部隊軍援，並加入制裁莫斯科的行列，促使克宮退出旨在正式結束二次世界大戰的和平協議談判，而中俄至今對千島群島的主權仍存有爭議。

今年5月美國、日本，澳洲和印度在東京舉行「四方安全對話」（Quadrilateral Security Dialogue）峰會時，中方4架轟-6，還有俄羅斯兩架圖（Tu）-95組成轟炸機隊，在日本和南韓附近空域聯合巡航。近年來中俄愈來愈常進行類似聯合空中行動，展現出兩國有能力聯手投射軍力。

無論最近中俄近期是否會繼續頻繁在日本附近從事海上任務，但這凸顯了它們各自為區域安全利益加強例行各式軍事活動。