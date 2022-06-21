陳姓男子當時乘坐車輛。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

陳姓男子拿空氣槍朝輕軌玻璃牆試槍，造成玻璃牆爆裂。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

陳姓男子拿空氣槍朝輕軌玻璃牆試槍，造成玻璃牆爆裂。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市輕軌C19馬卡道站玻璃牆今日上午7時許突然整片爆裂，警方獲報趕到現場了解，保全人員也通知玻璃工人檢修，在玻璃牆右上角有一處爆裂點，爆裂點為約0.5公分圓洞狀，對於玻璃牆破裂原因仍待調查。最終果然是人為破壞！今日下午警方根據監視器，循線追人，不到4小時內宣布破案。男槍手落網後，除了遭到法律制裁外，還要面臨高捷公司求償。

高雄捷運公司上午指出，輕軌車站玻璃均為安全強化玻璃，在破碎的狀況下不會像一般玻璃破碎會有尖銳處，民眾無需擔心。另外，此類玻璃破碎並非首例，有可能是熱脹冷縮、或是附近割草、施工或汽車車輪輾壓時有小石頭彈上來，但也不排除是人為破壞等可能，今早報案後，已交由警方鑑識，釐清真正原因。

高捷行控中心調閱監視器，發現玻璃牆在昨日14時，出現變色情況，研判玻璃早在昨日就已破裂。

警方持續調閱監視器發現，在20日14時，有一輛休旅車經過時，兩名男子下車拿槍射玻璃，造成整片玻璃毀損，並留下圓洞狀痕跡。鼓山分局內惟派出所以車追人，火速於今日下午4點30分將兩名男子逮捕。

據了解，22歲柯姓男子開車載著21歲陳姓男子先購得一把空氣槍，經過馬卡道站時，一時興起想測試空氣槍威力，才會朝玻璃試槍，以鋼珠彈擊發導致站體玻璃破裂。訊後依公共危險罪、毀損等罪嫌移送法辦。

至於求償方面，高捷公司表示因要計算玻璃以及人工費用，目前還在估算中。