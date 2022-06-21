炎夏到來，在飯店業者的促銷優惠下，越來越多消費者選擇在涼快舒適的飯店客房內慶生，除了能享受飯店設施服務，還有飯店布置好的房內生日驚喜。台北喜來登大飯店上一波推出CP值高的雙子壽星專案後，開放預訂的1週內便火速完售，現在順應好評加碼推第二波「巨蟹座壽星專案」，換算下來每人每晚2150元起就能住飯店慶生。

「巨蟹座壽星專案」適用於6月22日至7月22日入住，房客除了能入住有慶生布置物的客房，房內電影還能無限暢看，翌日享用人氣餐廳「十二廚」的豐盛Buffet早餐。更超值的是，加價499元就能吃到價值3300元的餐點，有超人氣蘋果木燻烤肋眼牛排或爐烤豬肋排可選，還附上整尾龍蝦入饌的蒜味龍蝦義大利麵、煙燻鮭魚綜合沙拉、巧克力布朗尼佐雙色可頌鬆餅與4吋蛋糕，並贈送1瓶價值千元的法國白中白氣泡酒750ml，讓過節氣氛更濃厚。「巨蟹座壽星專案」每房每晚含稅4299元起，即日起限量開賣。

「巨蟹座壽星專案」能以優惠加價價享用海陸餐。（台北喜來登大飯店提供）

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