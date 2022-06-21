漆藝大師王清霜傳承漆藝，貢獻卓著。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

高齡101歲的「人間國寶」漆藝大師王清霜，獲行政院頒發國家最高文化成就獎─文化獎，南投縣長林明溱21日到府祝賀，並致贈書法家林榮森揮毫的《漆藝國寶，光耀南投》墨寶，表彰他對漆藝傳承的貢獻。

林明溱表示，王老清霜長期致力漆藝創作與推廣，至今創作不輟，對提升台灣工藝發展有極高的貢獻，此次獲頒行政院文化獎章，是政府向大師表達的敬意與謝意；而且，其子王賢民、王賢志及孫子王峻偉延續漆藝創作、推廣與教學，成為漆藝世家。

王清霜投入漆工藝逾80年，不僅是台灣赴日研習漆藝第1人，也是現存唯一接受學院派漆藝專業訓練養成的藝師，精通各種漆藝技法，尤其「高蒔繪」技法更是無人能及。

王清霜16歲時就讀台中工藝專修學校漆工科，3年後因成績優異赴日深造，白天就讀日本東京美術學校（現東京藝術大學），晚上在東京圖案專門學院、精華美術學院學習畫畫，假日學習雕塑，奠定深厚的藝術創作基礎。

王清霜學成歸國，先後任職於台中工藝專修學校、手工業推廣中心，因有感於南投縣內竹、木、籐、漆等天然資源豐富，因此與工藝大師顏水龍在草屯創辦南投縣工藝研究班，亦即現在的國立台灣工藝研究中心。

王清霜獲獎無數，2010年獲頒國家重要傳統藝術漆工藝保存者、2014年獲頒國家文化資產保存獎、2016年總統頒發二等景星勳章；他創作的500號巨幅漆畫作品《天人合一》，由台灣工藝研究發展中心典藏，價值達新台幣1億元。