彰化縣環保局近日在調查廢棄車輛，21日在整理照片時，發現大村鄉某廢棄車輛內發現副駕駛有人，明顯已經成為乾屍，而將車子拖回的車廠表示，車輛拖回時是空車，不曉得為何會有男子死在車內，目前檢警已經前往調查死者身分，將近一步釐清死因。

環保局表示，近日在進行廢棄車輛清查業務，按照規定必須先貼公告請車主處理，17日有到大村鄉復查這輛被貼貼紙的廢車，按規定從正面、側面、後面等方向拍照，21日在整理紙片要進行後續處理時，卻發現車輛副駕駛座好像有人，才趕緊通知警方到場。

彰化警方獲報後趕往現場，果真在美港路一段大排水溝發現該廢棄車輛，打開車門在副駕駛座發現一具男乾屍，從安全氣囊研判為事故車輛，調查時在附近找到一家車廠，車廠指出車輛拖回時是空車，不解為什麼會有男子死在車內，警方表示，目前已經著手調查，以釐清男子身分與死因。

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