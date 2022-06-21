中國大陸日前以藥物殘留為由，公告全面暫停台灣石斑魚輸入，然而產業與學界並未否認長年的借牌現象導致藥檢不合格。農委會主委陳吉仲坦言，兩岸簽訂的《海峽兩岸經濟合作架構協議》(ECFA)把石斑魚列入早收清單，然而輸陸的石斑魚必須是對岸許可的養殖戶才行，也造成借牌陋規的出現。國民黨台北市議員徐巧芯用「朝三暮四、轉移焦點」，點出了民進黨的陋習，痛批這就是民進黨最擅長的話術。

徐巧芯今（21）日在中天新聞《大新聞大爆卦》節目中表示，對於石斑魚被禁，民進黨就是要把這整件事情搞成「政治」，加深兩岸之間的對立後，才可以得到一些「民調上面的福利」。

而陳吉仲日前表示不排除到WTO申訴，徐巧芯認為，他所說的事情本來就應該要做，「本來就應該要去檢驗，然後公開數據，要先做好調查報告才能跟別人講說，我們沒有這個問題」，她也呼籲陳吉仲要透過第三方實驗室來檢驗整體的石斑魚，也應該要把政策產業查清楚，「先前那種船上面的牌子跟裡面的魚不是來自同一家，這種事情怎麼可以再發生？」

徐巧芯也希望陳吉仲提出過往對石斑魚業者有什麼輔導，不要知道是長期的陋習，卻什麼都沒有做，更指出民進黨在執政之後，也覺得ECFA不錯，因為可以替台灣的農、漁民賺錢，所以當中國大陸不跟台灣買賣的時候，民進黨就轉過來去指責對方。

徐巧芯坦言，「民進黨最可怕的邏輯，中國大陸跟台灣買賣貿易，民進黨就會說中國大陸在統戰，不跟台灣買賣的時候，就說中國大陸在政治操作打擊台灣，只要碰到中國大陸，就拿它來對台灣做大內宣」。

徐巧芯最後也說，民進黨為了要販賣「抗中保台」的夢想，轉移陳吉仲長期不處理農業、漁業真正問題的責任，這就是民進黨最擅長的話術「朝三暮四、轉移焦點」。