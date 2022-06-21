台南水稻收入保險基本型的投保率最高，今年一期作投保件數超過1萬1000件，原因是保費由農委會全額負擔。（張毓翎攝）

台南開辦18項農業保險品目，以水稻收入保險基本型的投保率最高；最低的則是西瓜保險，以去年為例，投保件數慘掛零，市府農業局分析主因是理賠門檻太高，如降雨量一日超過210毫米。瓜農諷刺說，除非達到如823水災的雨量等級，否則保險公司絕對「穩賺不賠」。

台南18項農業保險品目，在糧食、雜糧類包括水稻、高粱；水果類包含芒果、木瓜、柚、番石榴、香蕉、西瓜；畜產類包括乳牛、豬、家禽；水產類包括虱目魚、石斑魚、鱸魚、吳郭魚；其他類包括養蜂、農業設施等，保費除農委會有補助外，台南市政府每年也花費超過千萬配合補助。

市府農業局說，水稻收入保險基本型的投保率最高，今年一期作投保件數超過1萬1000件，原因是保費由農委會全額負擔。西瓜保險投保件數去年掛零，原因應是理賠門檻太高，得降雨量一日210毫米以上，或是每日40毫米以上且連續3天以上並累積超過251毫米。

瓜農說，4年前823水災，823台南單日平均降雨量為373毫米，隔天為269毫米，但像這種極端氣候下或颱風，所造成暴雨災害的機率，可能10幾年才一次，遇到天然災害，也難達到理賠標準，最後大部分損失還是由農民自行吸收。