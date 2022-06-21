「半島電視台」（Al Jazeera）21日報導，內部電子郵件顯示，美國官員對中國大陸與索羅門群島簽署安全協議感到「驚慌」、「非常不安」，並將其與該國2019年和台灣斷交一事相提並論，稱美國又被索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）給「玩弄」了。

「半島電視台」表示，《紐約時報》（The New York Times）依據《資訊自由法》（Freedom of Information Act）取得多名美國國際開發總署（USAID）官員的電子郵件，可見菲律賓、太平洋島嶼及蒙古事務任務主任華希本（Ryan Washburn）哀號：「天哪！這真令人不安。」

美國國際開發總署時任太平洋事務代理副主任麥肯錫（Regina MacKenzie）則在電子郵件中同意華希本的想法，提到團隊正努力協助亞洲地區代理資深副助理署長哈特（Craig Hart）因應相關事件。

美國國際開發總署太平洋島嶼及蒙古區域協調官卡拉漢（Sean Callahan）更將此事與索羅門群島2019年和台灣斷交、轉而與中國大陸建交一事相提並論，並稱澳洲及紐西蘭的媒體和學術界也有同樣的看法，「我們又一次被總理（蘇嘉瓦瑞）給玩弄了」。

卡拉漢還指出，部分觀察家相信，索羅門群島是為了讓美國難看，才故意在美國國會代表團訪問首都荷尼阿拉（Honiara）前，完成與中國大陸安全協議的簽署。「半島電視台」表示，其雖已呼籲美國國際開發總署對此發表意見，但該機構並未回應。