宜蘭縣政府與財團法人灃食公益飲食文化教育基金會共同推動「營養5餐教育計畫」，今（21日）上午11時，縣長林姿妙與基金會執行長童儀展簽署合作協議書，宣布營養午餐3.0政策。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府與財團法人灃食公益飲食文化教育基金會共同推動「營養5餐教育計畫」，今（21日）上午11時，縣長林姿妙與基金會執行長童儀展簽署合作協議書，宣布營養午餐3.0政策。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府特別重視食育教育，積極與灃食基金會合作，藉以提升食育量能，推「營養5餐教育計畫」。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府特別重視食育教育，積極與灃食基金會合作，藉以提升食育量能，推「營養5餐教育計畫」。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府與財團法人灃食公益飲食文化教育基金會共同推動「營養5餐教育計畫」，今（21日）上午11時，縣長林姿妙與基金會執行長童儀展簽署合作協議書，宣布營養午餐3.0政策，導入飲食知識、並以蘇澳鎮育英國小為示範學校，拼出宜蘭好食育。

縣府此次「營養午餐3.0計畫」，以食安5環政策為基礎，朝優化午餐供應制度、加強培訓午餐相關人員、提高午餐經費、營養午餐數位化管理、強化營養午餐三級品管及推動食育教育，6大主軸為執行政策，讓營養午餐制度及配套措施更完善。

其中，縣府特別重視食育教育，積極與灃食基金會合作，藉以提升食育量能，推「營養5餐教育計畫」，由育英國民小學擔任示範學校，打造飲食教育體驗空間，安排專業廚師到校指導，以提高廚工的專業訓練，並擴大合作推廣食育課程與校內課程接軌，讓孩子能學習餐桌禮儀等豐富知識，打造營養午餐新視界。

教育處長王泓翔表示，縣內100所學校，已有60校自設廚房，供餐給鄰近學校，加強增加自設廚房比例中；為分攤中央廚房團膳業者的供應量，將五結國中、蘇澳國小及凱旋國小擴充為集中式廚房，將於新學前完工，由廚工至該校掌廚，供餐給鄰近11所學校，縮短廚房到餐桌的距離，藉以保溫餐點及提升營養午餐的品質。

王泓翔指出，宜蘭是全國第一個藉由手機APP導入用線上驗收的方式，把關食材溯源數位化，可減輕行政的負擔、提升效率精簡度，有別於以往由人工手寫登入驗收方式。此外，營養午餐經費一餐由42元增加至45元，讓業者能加強食安問題及午餐品質。

林姿妙表示，推動「營養午餐3.0計畫」，希望讓小朋友在成長過程中，活潑健康快樂、「呷飽才有力」，縣府非常重視食農教育，感謝基金會共同推廣食的安全 ，讓孩童在成長過程中，也能感覺到農民的辛苦。