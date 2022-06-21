新北市去年爆出有員警與民間代辦業者合作，疑收錢協助吊扣車牌，檢調21日兵分多路搜索涉案分局的派出所，其中包括新北市板橋警分局、樹林警分局及桃園市八德警分局的員警。對此八德警分局回應，有1名員警涉案，將全力配合調查。

據了解，新北警被爆集體收賄貪汙，有租賃業者車輛違規遭開罰，為此行賄員警。八德警分局表示，大安派出所有1名同仁涉及該案，但並非被拘提，涉案情節尚待新北檢調調查釐清，分局將全力配合調查，同仁如有涉法絕不寬待。