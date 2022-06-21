汽車代辦業者涉鑽交通法規漏洞，勾串員警取締上路行駛已吊扣車牌車輛，開立吊銷牌照舉發單後，至監理單位重新驗車並請領新車牌，合法上路，新北地檢署今依涉嫌收賄、偽造文書等罪，約談4名樹林分局三多派出所、1名樹林派出所、1名板橋分局信義派出所，以及3名桃園、新竹員警到案說明，以釐清案情。

新北檢表示，檢肅黑金專組檢察官楊唯宏今指揮調查局新北市調查處、內政部警政署政風室、新北市警察局及檢察事務官，偵辦員警配合代辦業者違法開立不實吊銷罰單、代辦業者勾結代檢廠及監理站不實驗車，涉嫌收賄、偽造文書等罪。

檢調今持29張搜索票，搜索樹林分局三多派出所、樹林派出所、桃園市政府警察局平鎮分局警備隊、新竹縣政府警察局竹北分局6家派出所、凱銳汽車代檢廠等處所及被告等的住居所，查扣手機、電腦主機等證物，以被告身分約談9名涉案員警、汽車代辦業者、駕駛人、監理所人員共38人，以及證人41名到案，預計晚間移送新北檢複訊。