28歲英國男歌手湯姆曼恩（Tom Mann）在參加人氣選秀節目《X Factor》爆紅，帥氣外型和出眾音樂實力讓他獲得許多工作機會，成為高知名度的音樂人；曼恩和未婚妻丹妮爾原本在18日要舉辦婚禮，豈料，當天上午女方驟逝，留下他和兩人8個月大的兒子，今（21日）悲痛發聲「幸福的日子變無法挽回的心碎」。

曼恩多年前參加選秀節目《X Factor》後打開知名度，除了自己有作品，也有和其他音樂人合作，在英國有不少死忠歌迷；而曼恩有一名大他6歲的女友丹妮爾，兩人愛情長跑7年，在去年有了愛的結晶，目前8個月大的兒子，原定計畫在18日完婚，沒想到卻傳出憾事。

21日曼恩在IG證實他的摯愛丹妮爾逝世消息，他說連自己仍無法相信這一切，「我親愛的、我最好的朋友、我的摯愛丹妮爾在18日凌晨過世了，原本應該是我們生命中最幸福的日子，成了無法挽回的心碎」；不過，曼恩沒有透露丹妮爾死因，只講到自己沒能和丹妮爾走紅毯、交換婚禮誓言和在婚禮上開舞，想到這些早已哭成淚海。

而曼恩則對著已去當天使的未婚妻丹妮爾承諾，「我會戴著屬於我們兩個人的戒指，代表我對妳無條件的愛」，也會為了兒子堅強，把他拉拔長大，等到他懂事才能知道他的媽媽是多棒的人；最後更心痛地告白，「妳是我待在任何地方最亮的那道光，失去妳，我的世界只剩一片漆黑，我永遠想念妳」。