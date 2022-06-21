基隆暖暖運動公園今日落成啟用。（陳彩玲攝）

基隆暖暖運動公園今日落成啟用。（陳彩玲攝）

基隆暖暖區唯一大型戶外運動公園2019年動工整修，公園下方有暖暖消防分隊，也有吊橋能串接暖東苗圃，被稱為是休憩、運動、生態、防災等多功能「新型全齡化共融公園」，今日落成啟用，超長溜滑梯吸引許多小朋友遊玩。

市長林右昌表示，暖暖運動公園遊戲場原設置冒險區，裡頭有超長溜滑梯與攀爬架，供青少年使用，以及鳥巢盪鞦韆與體健設施的遊憩區，因民眾反應希望讓更多年齡層的小孩可以使用，體育場與廠商調整溜滑梯及相關設施，提供多元且不同程度的挑戰。

林右昌說，園內除了有2至12歲可使用的溜滑梯、鳥巢盪鞦韆，還有5至12歲能挑戰的水平吊梯（Monkey Bar），更有13歲以上可使用的冒險區繩索攀爬網，小小孩也可以到場內高低起伏的草皮跑跳探索；長青族群則可以在周邊的體健設施健身同樂，場內還有2處景觀平台，可眺望暖東苗圃。

為提供基隆市民友善的休閒遊憩活動空間，市府於公園設置環場步道，工程經費1440萬元，已於今年2月25日驗收通過開放民眾運動使用，至於暖暖運動公園各運動場地坪及照明設施整修共計1031萬餘元，已竣工並進入驗收，預計7月中下旬啟用。