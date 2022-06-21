淡水酒駕的林姓女子觸犯刑法183-3第三項，10年內再犯並且致人於死，涉犯5年以上重罪，檢方依法向法院聲押。（合成圖／左為翻攝自當事人臉書，右為警方提供）

29歲林姓女子駕駛進口跑車，21日凌晨酒後撞死在路邊的53歲方姓交管工人，警方測得酒測值0.77毫克，調查後發現，不僅無照駕駛，還曾在2014年有過2次酒駕前科，被判處5月、3月徒刑，且執行完畢，今清晨發生事故後，一度想要逃逸，被現場工廠攔下後交給警察，檢察官複訊後，依公共危險罪中10年內再犯而致人於死，向法院聲請羈押。據傳林女被逮時還對淡水警方稱自己已懷孕5周，但因未向檢方提出相關證據，檢方因此不信此說法。

死者的姊姊受訪時表示，「工地同事看到肇事車輛衝進安全錐裡面，撞死我弟弟要逃跑，趕緊衝上去將駕駛拉下來，員警趕緊逮捕，不然肇事者還一直要逃走，酒駕真的是社會的毒瘤！」家屬更說「希望各界能幫忙伸張正義，幹嘛酒駕一而再、再而三發生。」

據了解，肇事的林姓女子，平時從事直銷工作，常在網路上秀出自己的進口跑車，還稱「有錢就能任性」，並以2疊美鈔當背景炫富，但卻有多次酒駕的紀錄。被撞死的方姓死者，原本擔任廚師工作，疫情期間失業，近日找到鋪設柏油路路面的臨時工，被撞擊後，汽車擋風玻璃全碎，方姓死者頭部重創、全身多處骨折，當場失去生命跡象，經急救仍宣告不治。

檢察官複訊後，認定犯罪事證明確，依公共危險罪10年以內再犯因而致人於死，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，並以犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，向法院聲請羈押。