受主要亞股早盤開高、陸股黑翻紅影響，加上新台幣由貶轉升，台股21日以上漲59點跳空開出，終場大盤上漲361.06點，收15,728.64點。

台指期上漲303點至15,334點。價差方面，台指期逆價差擴至382.64點，電子期逆價差擴至13.69點，金融期逆價差擴至43.82點。

現貨的部分，三大法人買超265.11億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,679口至10,233口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加4,211口至18,894口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,047口至8,053口。

盤面上，台積電、聯電、聯發科等大型權值股漲幅超過2％，擔任多方領頭羊，帶領指數一路走揚攻克5日線，國巨、華新科等被動元件等漲幅均以超過3％作收。

此外，由於中國大陸祭出新能源車下鄉、減徵部分汽車稅等利多消息激勵，因此裕隆放量漲停作收，而相關個股漢磊、裕日車也同步勁揚超過8％。

永豐期貨指出，整體來看，台股以長紅K大漲，一舉收復五日線及昨日長黑K跌幅，短線跌深反彈暫緩近日悲觀情緒，但需留意上檔壓力仍沉重，大盤需反覆打底。